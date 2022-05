Skuespiller Bo Hopkins er død

Skuespilleren var blandt andet kendt for roller i 'American Graffiti' og 'The Getaway'

Den amerikanske skuespiller Bo Hopkins, der var kendt for en lang række biroller i filmklassikere som 'American Graffiti', 'The Wild Bunch', 'Midnight Express' og 'The Getaway', er død.

Han blev 80 år.

Det amerikanske filmmedie Variety bringer historien med henvisning til skuespillerens officielle hjemmeside, hvor dødsfaldet bekræftes.

'Det er med stor sorg, vi kan meddele, at Bo er død. Bo elskede at høre fra sine fans fra hele verden, og selvom han ikke var i stand til at besvare hver eneste mail de seneste år, satte han pris på at høre fra hver og en af jer', lyder en meddelelse på hjemmesiden.

Årsagen til skuespillerens død oplyses ikke.

Højdepunktet i Hopkins' karriere var de mange roller, han spillede mellem 1969 og 1979.

Hans sidste optræden på det store lærred var dog ikke længere tilbage end 2020, hvor han spillede med i filmen 'Hillbilly Elegy', der er instrueret af Ron Howard, som spillede over for Hopkins i 'American Graffiti' fra 1973.

Bo Hopkins som han så ud i 1989. Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch/Ritzau Scanpix

Bo Hopkins blev født med navnet William Hopkins, men da han fik sin første rolle i Broadway-stykket 'Bus Stop', ændrede han sit navn til Bo efter sin karakter i stykket.

Han efterlader sig sin kone gennem 32 år, Sian Eleanor Green, samt sønnen Matthew Hopkins og datteren Jane Hopkins.

Bo Hopkins var ikke i familie med den mere berømte skuespiller Anthony Hopkins.

