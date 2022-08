Skuespiller Charlbi Dean er pludselig død: Blev kun 32

Den unge skuespiller, der inden længe kan opleves i 'Triangle of Sadness' med danske Vicki Berlin, er død efter kort tids sygdom

Den internationale filmscene har mistet et stjerneskud.

Charlbi Dean er død i en alder af blot 32 år. Det skriver flere medier - heriblandt Variety og Deadline, der begge har fået bekræftet dødsfaldet.

Medierne skriver, at dødsårsagen er en 'uventet og pludseligt opstået sygdom', men de skriver ikke nærmere, hvad det er. Ifølge TMZ afgik hun mandag ved døden på et hospital i New York.

Charlbi Dean, der er fra Sydafrika, har haft en række roller, men hun stod muligvis foran et internationalt gennembrud med en større rolle i Ruben Östlund-filmen 'Triangle of Sadness', som inden længe har premiere.

Filmen, der har folk som Harris Dickenson, Woody Harrelson og danske Vicki Berlin på rollelisten, blev i maj vist til den prestigefyldte filmfestival i Cannes, hvor den vandt Den Gyldne Palme og modtog stående ovationer.

Annonce:

Charlbi Dean har tidligere haft en rolle i tv-serien 'Black Lightning', hvor hun medvirkede i ni episoder, mens hun også har haft en mindre rolle i tv-serien 'Elementary' og en rolle som Amanda i 'Spud'-filmene med John Cleese på rollelisten.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Vicki Berlin, der dog ikke ønsker at tale om det tragiske dødsfald på nuværende tidspunkt.