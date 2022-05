Skuespiller død af kræft

The Dudes dansende udlejer i 'The Big Lebowski' er død

Skuespilleren Jack Kehler er død - han blev 75 år.

Kehler døde lørdag som følge af komplikationer med leukæmi på Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles, oplyser hans agentfirma til The Hollywood Reporter.

Kehler blev født i 1946 i Philadelphia og begyndte sin skuespillerkarriere i 1983 som tankpasser i 'Strange Invaders', hvorefter han scorede rollen som Sergeant Cooper i tv-komedieserien 'Fresno'.

Senere blev det til roller i blockbustere som 'Point Break' med Keanu Reeves og Patrick Swayze, 'Waterworld' med Kevin Costner og 'Dødbringende våben 4' med Mel Gibson og Danny Glover.

Han spillede også The Dudes dansende udlejer i 'The Big Lebowski' fra 1998 og medvirkede i 'Wyatt Earp', 'Austin Powers: The Spy Who Shagged Me', 'Men in Black II' og 'Pineapple Express'.

Jack Kehler som den dansende udlejer Marty i 'The Big Lebowski', hvor han spillede over for Jeff Bridges. En lille, men dog mindeværdig rolle. Foto: Skærmbillede fra filmen

I alt blev det til knap 200 roller i film og på tv.

Kehler efterlader sig sin kone, Shawn Casey, sin søn, Eddie Kehler, sin svigerdatter, Mari-Anne, samt barnebarn, Liam.

