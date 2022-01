Skuespiller død af lungekræft

Den amerikanske skuespiller Kathryn Kates er død - 73 år gammel.

Hun døde af kræft lørdag i Florida, beretter Deadline.

- Kathryn har været vores klient i mange år, og vi er blevet meget tættere med hende det seneste år, efter at hun fandt ud af, at hendes kræftsygdom var vendt tilbage. Hun var altid utrolig modig og klog, og hun gik til hver rolle med den største passion. Hun vil blive savnet enormt, udtaler en talsperson for skuespilleren i en meddelelse til mediet.

Ifølge People var det lungekræft, der var skyld i skuespillerens død.

- Mit hjerte er knust, hun var den bedste. Al den tid, hun var syg, klagede hun aldrig, har hendes manager, Bob McGowan udtalt til People.

Kathryn Kates havde gennem sin karriere roller i flere store tv-serier. Hun spillede blandt andet med i 'Orange is the New Black' på Netflix, 'Seinfeld' og 'Law & Order: Special Victims Unit'.

Så sent som i 2021 medvirkede hun i kortfilmen 'Welcome to Sarajevo', hvilket gav hende prisen for bedste kvindelige skuespiller ved filmfestivalen NYCTV.

Kathryn Kates efterlader sig blandt andre sin søster, Mallory, og bror, Joshua.