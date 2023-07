Skuespiller død - blev kun 48 år

Jeffrey Carlson - den første skuespiller til at spille en transkønnet karakter i en daglig tv-serie - er død.

Skuespilleren blev kun 48 år.

Det skriver flere amerikanske medier, og dødsfaldet bliver ligeledes bekræftet af Carlsons arbejdsplads, Shakespeare Theatre Company.

Carlson er mest kendt for sin rolle i 'All My Children', som han medvirkede i tilbage i 2006. Her spillede Carlson en ikonisk rolle som en britisk rocker ved navn Zarf, der senere viste sig at være en transkønnet kvinde ved navn Zoe.

Carlson har også haft flere roller i film - heriblandt 'Hitch', 'Backseat' og 'The Killing Floor'. Derudover har han også medvirket i flere tv-serier - herunder 'Law & Order: Special Victims Unit'.

Jeffrey Carlsons død har skabt stor sorg blandt fans på de sociale medier. Foto: M. Von Holden/Getty Images

Fortvivlelse og sorg

På de sociale medier flyder det over med kondolencer i forbindelse med skuespillerens død, hvor flere påpeger, hvor meget hans rolle i 'All My Children' har betydet for samfundet og for LGBT+-personer.

På Facebook begræder Shakespeare Theatre Company, hvor Carlson var tilknyttet, skuespillerens alt for tidlige død.

'STC er kede af at høre om Jeffrey Carlsons død. Jeffrey gav smukke og nuancerede optrædener igennem sin karriere, som både førte ham til tv, film og Broadway, og heldigvis for os, til STC', lyder det i udtalelsen, der fortsætter:

'Hans mest mindeværdige optrædener inkluderer Lorenzaccio (2005), Hamlet (2007, and 2008’s Free For All), and Romeo and Juliet (2016, and 2017’s Free For All)'.

'Vi sender vores kærlighed til Jeffrey Carlsons venner, familie og kolleger - dem der kendte og elskede ham'.

Skuespiller Susan Hart, som Carlson spillede sammen med hos Shakespeare Theatre Company, udtrykker også sin store sorg over nyheden om sin kollegas død.

'Godnat min søde søde søde prins i blandt mænd. Ingen ord kan beskrive vores fortvivlelse over at miste dig JEffrey Carlson. Du var ... åh Gud ... ingen ord ... så så elsket og beundret', lyder det i en udtalelse fra skuespilleren.

Der er endnu ikke meldt noget ud omkring dødsårsagen.