Skuespiller død efter coronasmitte

Den amerikanske skuespiller Brad Johnson, der blandt andet medvirkede i Steven Spielberg-filmen 'Always' fra 1989 i rollen som Ted Baker, er død efter komplikationer forårsaget af coronavirus.

Det skriver filmmediet The Hollywood Reporter, som har fået dødsfaldet bekræftet af Johnsons manager, Linda McAlister, samt hans familie.

Ifølge mediet døde Brad Johnson tilbage i februar. Det er dog først nu, den triste nyhed er blevet bekræftet. Brad Johnson blev 62 år.

'Selvom han blev taget fra os alt for tidligt, levede han livet fuldt ud og lærte sine børn at gøre det samme', skriver familien i en udtalelse.

Var cowboy

Familien fortæller, at Brad Johnson følte sig bedst tilpas udendørs, hvor han ved siden af sin skuespilkarriere dyrkede sin passion for at være cowboy og landmand.

'Selvom han elskede det at være cowboy, at gå på jagt og sin jord, var der intet, han elskede mere end sin familie', lyder det videre i udtalelsen fra familien.

Skuespilleren medvirkede i løbet af sin karriere i en lang række film og tv-serier. Hans cv tæller blandt andet filmen 'Flight of the Intruder' fra 1991, hvor han spillede over for Willem Dafoe.

Han har derudover blandt andet medvirket i tv-serierne 'Melrose Place' og 'Rough Riders'.

Brad Johnson efterlader sig sin kone gennem 35 år, Laurie, samt deres børn Shane, Bellamy, Rachel, Eliana, Eden, Rebekah, Annabeth og William.