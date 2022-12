Skuespiller død efter coronasmitte

Gary Friedkin, der spillede Ewok i 'Star Wars: Return of the Jedi', er død, efter han blev smittet med coronavirus. Skuespilleren blev 70 år gammel.

Det skriver flere medier - heriblandt New York Post - på baggrund af en nekrolog i Tribune Chronicle.

Ifølge nekrologen døde skuespilleren 2. december, efter han var indlagt i tre og en halv uge på intensivafdelingen på St. Elizabeth Youngstown Hospital i Youngstown, Ohio.

Det står videre i nekrologen, at skuespilleren døde fredeligt på hospitalet med sin bror Alan og svigerinde Carol ved siden side.

Havde mange roller

Gary Friedkin, der også blev kaldt 'Kishka', fik sin Hollywood-debut tilbage i 1981 i komedien 'Under the Rainbow'.

Senere optrådte han i filmen 'Blade Runner' og i flere episoder i serierne 'The Twilight Zone', 'The Practice' samt 'Chicago Hope'.

Senest medvirkede Gary Friedkin i filmen 'Mother's Day' fra 2016, hvor han spillede Shorty.

Gary Friedkin var dog mest kendt for sin rolle som Ewok i 'Star Wars: Return of the Jedi' samt som kokken på Arnolds restaurant i filmen 'Happy Days'.

'Han vil blive husket som en gave til alle, der kendte ham', lyder nogle af de varme ord til skuespilleren i nekrologen.