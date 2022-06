Skuespiller død: Fundet druknet

Den amerikanske skuespiller Mary Mara, der er kendt fra serier som 'Skadestuen', 'I lovens navn' og 'Dexter', døde søndag.

Det bekræfter skuespillerens agent over for det amerikanske medie Page Six.

Den kun 61-årige skuespiller, der også har været med i 'Bones', 'Lost' og 'Criminal Minds', druknede i en flod nær Cape Vincent i New York.

Politiet blev kaldt ud til det, der lignede en drukneulykke. Og da de kom frem, fandt de skuespilleren i vandet.

Skuespilleren skulle ifølge Page Six have været på besøg hos sin søster, der bor ud til St. Lawrencefloden. Hendes agent bekræfter over for Fox News, at hun blev fundet i 'sin elskede St. Lawrenceflod'.

- Hun druknede under en svømmetur, lyder meldingen.

Mary Mara som skuespiller i serien 'The Handler' fra 2003. Foto: Tony Esparza/CBS/Getty Images

Der vil stadig blive foretaget en obduktion for at fastslå en officiel dødsårsag.

- Mary var en af ​​de bedste skuespillerinder, jeg nogensinde har mødt, siger manageren til Page Six.

- Jeg kan stadig huske, at jeg så hende på scenen i 1992 i 'Mad Forest' på Broadway. Hun var elektrisk, sjov og et sandt individ. Alle elskede hende. Hun vil blive savnet'.

Agenten tilføjer til Page Six, at Mary Mara efterlader sig en eksmand og en steddatter.

