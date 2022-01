Skuespiller død i tragisk skiulykke

Den franske skuespiller Gaspard Ulliel er død efter en alvorlig skiulykke i Haute-Savoie-regionen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der har fået dødsfaldet bekræftet af skuespillerens familie.

Ulliel blev hastet til hospitalet tirsdag, efter han havde pådraget sig alvorlige hovedskader i forbindelse med en skitur. Hans liv stod dog desværre ikke til at redde.

Skuespilleren er et stort navn i Frankrig og medvirker i Marvels kommende serie 'Moon Knight'. Han stod altså over for sit store, internationale gennembrud.

Derudover er Ulliel kendt fra hovedrollen som den unge Hannibal Lecter i filmen 'Hannibal Rising' fra 2007 samt fra film som 'Its Only The End Of The World' og 'Saint Laurent'.

Den unge skuespiller, der også var model, spillede desuden med i filmen 'En langvarig forlovelse' med blandt andre Audrey Tautou på rollelisten.

Han studerede film på universitetet i Saint-Denis og var første gang aktuel på det store lærred i 1999, hvor han havde en rolle i filmen 'Alias'.