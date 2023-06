Skuespiller død i tragisk ulykke

Det tragiske uheld fandt sted mandag, da han på en tur med sin motorcykel kolliderede med en bil i den amerikanske delstat Vermont.

Det skriver People Magazine, der har fået det tragiske dødsfald bekræftet af hans agent.

- Han blev dræbt i eftermiddags. Han lavede et venstre eller et højre-sving, da en bil kørte ind foran ham, siger Barry McPherson, der har været Treat Williams' agent gennem 15 år, og fortsætter:

- Jeg er bare knust. Han var den bedste fyr. Han var så talentfuld. Filmskaberne elskede ham. Han har været i hjertet af Hollywood siden de sene 70'ere.

Ifølge myndighederne havde bilisten simpelthen overset Treat Williams, hvilket resulterede i den tragiske ulykke, hvor Treat Williams angiveligt var den eneste, der kom til skade.

Efter ulykken fragtede en helikopter Treat Williams til et hospital i New York, men det var allerede for sent at redde skuespilleren liv.

Politiet bekræftede dødsfaldet mandag aften i en pressemeddelelse, hvor de samtidig gjorde opmærksom på, at de stadig efterforsker sagen.

Her ses en ung Treat Williams til venstre i billedet i 1986. Foto: Ritzau Scanpix

Lang og glorværdig karriere

Skuespillerens karriere startede tilbage i 1975, da han medvirkede i sin debutfilm - thrilleren 'Deadly Hero'.

I 1979 nåede skuespilleren et højdepunkt, da han medvirkede i musicalen 'Hair', der endte med at give ham sin første Golden Globe-nominering.

I 2002 begyndte Treat Williams at spille hovedrollen i den populære serie 'Everwood', hvor han medvirkede i alle fire sæsoner.

Treat Williams har medvirket i mere end 120 film. Blandt andet i flere Steven Spielberg-film som for eksempel '1941' og 'Heart of Dixie'.