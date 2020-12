Skuespiller død: Nu danser de i himlen

Broadway-stjernen, skuespiller og koreograf Ann Reiking, kendt fra Broadway-musicalen 'Chicago' og film som 'Annie' og 'All That Jazz', er død i en alder af 71 år.

Det skriver Variety.

'Verden og vores familie har mistet et levende, utroligt talent og en smuk sjæl. Ann var hjertet af vores familie og livet til festen,' lød det fra familien i en udtalelse mandag.

Her ses Ann i marts 1987 i armene på New Yorks borgmester Ed Koch under et show. Foto: Richard Drew/Ritzau Scanpix

'Hun besøgte sin bror i Washington, og da hun faldt i søvn, vågnede hun aldrig op igen. Det er uforklarligt, hvor meget vi kommer til at savne hende. Himlen har fået adgang til den bedste koreograf. Jeg er sikker på, at de danser på livet løs deroppe. Annie, vi vil altid elske og savne dig!' lød det afsluttende.

Herhjemme bliver hun også mindet - blandt andet af Paprika Steen.

'Rest in Peace, Ann Reinking,' skriver hun på Instagram om stjernen, der med sit væsen har haft stor indflydelse i og uden for Broadway.

Sofistikeret, kompliceret og voksen

Den dansende karriere begyndte med 'Bye Bye Birde' i et operahus i Seattle i 1965.

Herfra var det hurtigt videre til Broadway, hvor hun i 1969 medvirkede i 'Cabaret', men er bedst kendt for rollen som Roxie Hart i den famøse 'Chicago', som hun fik i 1977 - og fra da forestillingen kom tilbage i 1996.

- Håbet er, at i genopdagelsen af 'Chicago', at publikum vil genopdage, hvad teateret var - sofistikeret, kompliceret og voksent, lød det fra Reinking i et interview med New York Times i forbindelse med forestillingen.

Under 'Chicago' arbejdede hun også som koreograf, hvilket kulminerede i en Tony Award.

Reinking, oktober 2017. Foto: Lev Radin/Ritzau Scanpix

- Vi mødte hinanden nøgne i badet