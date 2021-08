Skuespiller død under optagelse

Skuespilleren Jay Pickett er død 60 år gammel.

Jay Pickett var kendt fra sine roller i sæbeoperaerne 'General Hospital', 'Port Charles' og 'Days of our lives'.

Han døde fredag, mens han filmede til sin kommende film 'Treasure Valley'.

'Mange af jer har sikkert allerede hørt om den tragedie, der skete for et par dage siden. Jay Pickett, vores hovedrolle, producer og skaberen af denne film, døde pludseligt, mens vi filmede', skrev Travis Miller, der er producer og instruktør på filmens officielle Facebook-side.

'Der er ingen officiel årsag til dødsfaldet endnu, men det ligner, at det er et hjerteanfald. Alle prøvede at holde ham i live. Vores hjerter er knuste, og vi sørger sammen med familien, der er knuste over denne her tragedie', lyder det.

Jay Pickett begyndte sin karriere som skuespiller i 1991.

Siden fortsatte han frem til sin død med at have roller i store sæbeoperaer.

Han efterlader sig sin kone og tre børn.