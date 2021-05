Skuespiller dømt for overgreb: Dna fundet i kvindes trusser

Kevin Guthrie skal tre år i fængsel.

Den skotske skuespiller, der blandt andet har medvirket i de to første 'Fantastic Beasts'-film og Netflix-miniserien 'The English Game', er blevet idømt tre års fængsel for overgreb på en kvinde. Det skriver flere medier - heriblandt BBC og Deadline.

Overgrebet skete i 2017 i skuespillerkollegaen Scott Reids lejlighed. De to skuespillere skulle have mødt den 29-årige kvinde på en bar, men i stedet fik de et opkald fra en taxachauffør om, at de skulle hente hende, fordi hun havde det dårligt.

De hjalp hende derfor hjem i Scott Reids lejlighed og lagde hende på hans seng, og han fortalte i retten, at han ringede til hospitalet og efterlod Kevin Guthrie i soveværelset, hvor han skulle sikre sig, at kvinden var okay.

DNA i kvindens trusser

33-årige Kevin Guthrie har ifølge medierne nægtet sig skyldig gennem hele retssagen, men juryen fik blandt andet fortalt, at hans dna var blevet fundet i kvindens undertøj.

Kvinden selv fortalte i retten, at hun kunne huske, at hendes trøje blev trukket op, mens hendes bh blev holdt nede. Herefter blev hun befamlet af Kevin Guthrie, der udførte tre forskellige seksuelle handlinger og kyssede hende på munden.

Han stoppede først, da Scott Reid kom tilbage i rummet.

'Afskyelige forbrydelser'

Selvom Kevin Guthrie altså nægtede sig skyldig, valgte juryen ikke at tro på ham, og dommeren understregede efterfølgende, at det er vigtigt at beskytte kvinder mod overgreb.

- Den forbrydelse, du er blevet dømt for, skabte lidelse og har har haft konsekvenser for den unge kvinde i denne sag. Hun havde det ikke godt og troede, at nogen havde puttet noget i hendes drink et andet sted, sagde dommeren, Tom Hughes, og fortsatte:

- Juryen fandt det bevist, at du har begået disse afskyelige forbrydelser, og den eneste passende dom er fængsel, sagde dommeren og idømte ham tre års fængsel.

Kevin Guthrie skal desuden stå på listen over seksualforbrydere på ubestemt tid.

Ifølge IMDB var skuespilleren også på rollelisten i den kommende tredje 'Fantastic Beasts'-film, men Warner Bros fortæller til 'Deadline', at det aldrig har været planen, at han skulle medvirke.