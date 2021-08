Skuespiller dræbt i påkørsel: Nu er 26-årig anholdt

Den 65-årige skuespiller Lisa Banes blev 4. juni dræbt i en påkørsel, hvor gerningsmanden efterfølgende stak af på den scooter, han havde påkørt hende med.

Banes døde senere af sine kvæstelser på hospitalet, og gerningsmanden var ikke til at finde. Før nu. Fredag blev han nemlig anholdt af politiet i New York.

Det skriver flere medier, heriblandt New York Post og Deadline.

Den formodede gerningsmand er 26-årige Brian Boyd, som bor nær hjørnet af den gade, hvor den fatale påkørsel fandt sted.

Han er nu sigtet for at være stukket af fra stedet efter påkørslen, ligesom han er sigtet for ikke at holde tilbage for en fodgænger, der krydser vejen på et fodgængerfelt.

Ifølge New York Post var det betjente, som var på arbejde, der genkendte Brian Boyd fra en efterlysningsplakat, og de skred derfor til anholdelse.

Lisa Banes fik alvorlige hovedtraumer i ulykken, som hun efterfølgende døde af. Hun boede ikke selv i New York, men var på besøg og skulle mødes med en ven til en middag.

Banes er blandt andet kendt fra Broadway-teater, mens hun også har spillet med i en lang række film som 'Coctail' og 'Gone Girl'.