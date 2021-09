Skuespiller er blevet mor for tredje gang

Den amerikanske skuespiller Jennifer Love Hewitt og hendes mand, Brian Hallisey, er blevet forældre for tredje gang.

I et opslag på Instagram fortæller den 42-årige Love Hewitt, at deres søn er kommet til verden.

'Det siges, at kvinder forlader deres kroppe, når de føder. De rejser til stjernerne for at hente deres barns sjæl, og så vender de sammen tilbage til denne verden. Det var den største ære at tage op og hente dig Aidan James', skriver hun blandt andet til opslaget.

Billedet, der følger med teksten, er dog ikke af det nyfødte barn. I stedet viser Jennifer Love Hewitt sin gravide mave frem, som den tog sig ud på fødestuen.

'Sådan sendte mine børn mig til hospitalet. Min mave var et stort hit', skriver hun som forklaring til billedet, hvor man kan se, at hendes mave er udsmykket med øjne, teksten 'Næsten færdigbagt' og teksten 'Det er en dreng'.

Jennifer Love Hewitt og Brian Hallisey, der også er skuespiller, blev gift i 2013. Sammen har de i forvejen to børn, datteren Autumn James på 7 år og sønnen Atticus James på seks år.

Jennifer Love Hewitt er kendt for sin rolle i 90'er-filmen 'I Know What You Did Last Summer' og for serier som '9-1-1', 'Criminal Minds' og 'Ghost Whisperer'.