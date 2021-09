Skuespiller fundet død

Den 54-årige amerikanske skuespiller Michael K. Williams, der blandt andet er kendt for sin rolle som Omar Little i succes-serien 'The Wire', er ifølge New York Post død.

Kilder i politiet oplyser ifølge mediet, at skuespilleren skulle være blevet fundet død i sin lejlighed.

Over for Variety bekræfter politiet i New York dødsfaldet.

Ifølge mediets oplysninger blev den 54-årige Williams fundet i sin lejlighed klokken 14 lokal tid.

Der er angiveligt ikke mistanke om, at der skulle være tale om en forbrydelse. Til New York Post oplyser kilder i politiet, at der formentlig er tale om en overdosis.

Problemer med stoffer

Michael K. Williams har i løbet af sin karriere været åben om sine personlige problemer med stoffer.

I 2016 fortalte han i et interview med NPR, at han under optagelserne til tredje sæson af 'The Wire' søgte hjælp for sit misbrug.

Han forklarede det med, at han havde en alt for tæt forbindelse til sin karakter, Omar Little, der i serien er en del af narkomiljøet i Baltimore.

Foruden 'The Wire' har Michael K. Williams spillet med i film og serier som '12 Years a Slave', 'The Road', 'Gone Baby Gone', og 'When They See Us'.

Han har tre gange været nomineret til en Primetine Emmy Award for bedste birolle.

Michael K. Williams efterlader sig sønnen Elijah Williams.