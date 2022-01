Skuespiller fundet død

Morgan Stevens, der mest af alt er kendt fra tv-serien 'Melrose Place', er blevet fundet død i sit hjem.

Ifølge TMZ bekymrede en nær ven til skuespilleren sig for sin ven, da han ikke havde hørt fra ham de seneste dage, hvilket også var grunden til, at en nabo ringede efter myndighederne for at få tjekket op på 70-årige Stevens.

Her blev Morgan Stevens fundet død i sit køkken af politiet. Politiet mener ikke, at der kan være sket noget mistænkeligt i forbindelse med hans død, men at skuespilleren højst sandsynligt er død af naturlige årsager.

Udover serierne 'Melrose Place' og 'A Year in the Life' var Stevens ligeledes kendt for sin medvirken i showet 'Fame', hvor han spillede en lærer i to sæsoner. Ligesom han også gæstede en række programmer, som for eksempel 'Murder, She wrote', 'One day at a Time' og 'Murder One'.

I 90'erne var den afdøde skuespiller angiveligt offer for politivold, da han blev arresteret for påstået spirituskørsel.

Efterfølgende hævdede Stevens, at han efter 90 minutters ventetid i en fængselscelle nægtede at aflevere en trøje, han havde fået, hvilket angiveligt førte til, at to betjente sparkede og slog ham flere gange.

Stevens forlod fængslet med en brækket næse, brækket kind, en forskudt kæbe og nerveskader som følge af hændelsen.

Han anmeldte overfaldet, men sagen nåede ikke at komme for en dommer, da der blev indgået forlig.