Skuespiller fyret: Nægter vaccination

Steve Burton bekræfter nu i en Instagram-video, at han ikke længere skal spille med i 'General Hospital'.

Den 51-årige amerikanske skuespiller har ellers været en del af tv-serien i rollen som Jason Morgan siden 1991, men nu er det altså slut.

Det skriver Variety.

Efter flere ugers spekulationer i, hvorfor den populære skuespiller ikke længere er at finde på skærmen, kom han tirsdag med en udmelding.

'Jeg ved, at der har været mange rygter og spekulationer om mig og 'General Hospital', og jeg ville have, at i skulle høre det fra mig personligt. Desværre har 'General Hospital' ladet mig gå på grund af vaccinen,' siger han og fortsætter:

'Jeg søgte om dispensation, men blev afvist, hvilket gør ondt, men det handler også om personlig frihed for mig. Jeg mener ikke, at nogen skal miste deres levebrød på det her. Men når det er sagt, så kender i mig, jeg vil altid være taknemmelig for min tid på 'General Hospital,' lyder det videre.

Vil gerne vende tilbage

Steve Burton holder humøret højt og er overbevist om, at 'flere døre åbner', når en lukker, og tilføjer, at han er 'spændt på at se, hvad fremtiden bringer'.

Han afviser heller ikke muligheden for at vende tilbage på settet for 'General Hospital', hvis vaccinen ikke længere udgør et krav. Faktisk vil det være en ære for Steve Burton at afslutte sin karriere med rollen som Jason Morgan, siger han.

Tv-kanalen ABC, som har sendt sæbeoperaen siden 1963, bekræfter over for Variety, at skuespilleren ikke længere er en del af castet, og at hans exit skyldes 'manglende overholdelse af programmets vacccinekrav'.