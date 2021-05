Skuespiller Gavin MacLeod er død

Gavin MacLeod er død.

Det bekræfter skuespillerens nevø, Mark See, over for Variety. Han fortæller, at dødsfaldet skete tidligt lørdag morgen. Det står endnu ikke klart, hvad han døde af, men hans helbred har svigtet i de seneste måneder, lyder det.

Den 90-årige skuespiller startede sin karriere i 1957 og nåede at være en del af en lang række kendte film og serier.

Blandt andet spillede han hovedrollen som kaptajn Merrill Stubing i tv-serien 'Love Boat', hvor han medvirkede i samtlige 250 episoder fra 1977 til 1986. Castet blev i 2018 hædret med en fælles æreplads til Hollywood Walk of Fame, skrev LA Times dengang.

Siden år 2000 har han haft mindre roller i flere store komedie- og dramaserier - heriblandt 'Kongen af Queens', 'Oz', 'JAG' og 'Dengang i 70'erne'.

Gavin MacLeod (i midten) sammen med Jill Whelan og Fred Grandy fra 'Love Boat' i 2014. Foto: Bret Hartman/Ritzau Scanpix

Gift tre gange med to kvinder

Gavin MacLeod blev i 1954 gift med Joan Rootvik, som han fik to sønner og to døtre med, inden ægteskabet sluttede i 1972.

To år senere blev han gift med skuespilleren Patti Kendig. Det ægteskab holdt indtil 1982, hvor de blev skilt og efterfølgende tilbragte et par år fra hinanden.

De fortrød dog, og i 1985 blev de igen gift. De fik aldrig børn sammen, men de forblev gift, indtil Gavin MacLeod døde lørdag morgen.