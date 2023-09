Skuespiller i kritisk tilstand efter motorcykelulykke

Den 56-årige franske stjerne Mathieu Kassovitz er i kritisk tilstand, efter han søndag var involveret i en motorcykelulykke i Paris.

Det skriver det franske medie LeParisien.

Ifølge mediet var skuespilleren ved at forberede sig til en rolle, da ulykken skete. Han har både pådraget sig alvorlige hovedskader samt brækket bækkenet som følge af ulykken.

Indlagt

Ifølge The Guardian var Kassovitz' ene datter vidne til ulykken, da hun kørte på en motorcykel bag sin far sammen med en instruktør.

Mathieu Kassovitz er i øjeblikket indlagt på hospitalet i Kremlin-Bicêtre, som ligger syd for Paris.

Den franske skuespiller og instruktør er kendt internationalt for rollen som Nino i 'Amélie' fra 2001. Som instruktør er han kendt for 'La Haine' fra 1995, som sikrede ham prisen for bedste instruktør ved filmfestivalen i Cannes.

Han spiller desuden en rolle i 'Det femte element' fra 1997.