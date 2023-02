Skuespiller i kritisk tilstand

Film og TV-skuespilleren Tom Sizemore blev lørdag ramt af en hjerneblødning i sit hjem i LA, fortæller hans manager, Charles Lago, til TMZ.

Han fortæller, at den 61-årige filmstjerne blev fundet livløs i sit hjem og, at der blev ringet efter en ambulance. Filmstjernen blev efterfølgende transporteret til et lokalt hospital, hvor han nu er i kritisk tilstand på intensiv-afdelingen.

Tom Sizemore er blandt andet kendt for sine roller i krigsfilmene 'Saving Private Ryan', 'Pearl Harbor' og 'Black Hawk Down'.

Hans manager fortæller til TMZ, at chancen for en fuld bedring er 'usikker'.

Problemer med stofmisbrug

Skuespilleren har tidligere døjet med en afhængighed af stoffer. Han skulle blandt andet i tvungen narkobehandling i 2006 og blev i 2020 stoppet af politiet, i sin bil, med stoffer i blodet.

I 2021 kunne Tom Sizemore dog fortælle, at han var blevet stof- og alkoholfri.

- Jeg var nået til et sted i mit liv, hvor jeg vidste, at jeg var nødt til at stoppe, fortalte han i et interview med Fox News.