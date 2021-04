Skuespiller i opråb: - Jeg tager det tilbage

Den verdenskendte skuespiller, der har været kendt som Thandie Newton gennem hele sin karriere, forklarer nu, at det slet ikke er hendes rigtige navn, der er blevet brugt gennem hendes karriere.

Faktisk var der tale om en fejl i den første film, hun medvirkede i, hvor navnet blev stavet 'Thandie'.

Men den rigtig stavning af navnet er 'Thandiwe', der betyder 'elskede' på Shona.

I det britiske Vogue fortæller hun i et interview om, at det er vigtigt for hende, at branchen og fans bruger hendes rigtige navn.

- Det er mit navn. Det har altid været mit navn, og jeg tager det tilbage, der er mit, fortæller hun i interviewet.

Kæmpe shitstorm

I interviewet fortæller hun også om, hvordan hun kom i en shitstorm, da hun i 2016 offentligt stod frem og fortalte om, at hun havde oplevet seksuelle overgreb som ung i branchen.

Det var året inden #MeToo rigtig fik fat og hendes agent havde bedt om, at hun ikke talte for meget om det, da det ville skade hendes ry.

Hun endte med at fyre agenten.

- Der er et øjeblik, hvor mit spøgelse ændrede sig. Og det var der i 2016, fortalte hun om episoden, hvor en instruktør angiveligt havde filmet under hendes kjole og vist optagelsen til sine venner ved forskellige pokerspil.

- Han fjernede mig fra mig selv. Jeg var traumatiseret. Det var PTSD. Jeg var meget ked af det og frastødt over, at en instruktør misbrugte unge skuespillere, fortæller hun til Vogue.

Hun har tidligere udtalt, at en af grunden til, at hun tog rollen i 'Westworld' var grundet sine traumatiske oplevelser med instruktøren.

Ifølge Thandiwe Newton passede det hende godt, at spille rollen som en robot, der bliver opmærksom på sin eksistens og vælger at begå oprør mod dem, der har skabt hende.