Skuespiller Jansen Panettiere er død

Skuespilleren Jansen Panettiere, der er bror til hollywoodstjernen Hayden Panettiere, er død i en alder af 28.

Det skriver TMZ, der har fået dødsfaldet bekræftet af en unavngiven kilde i familien.

Kilden fortæller, at Jansen døde i weekenden i New York.

Over for Deadline bekræfter en talsperson for skuespilleren ligeledes dødsfaldet, dog uden at gå i detaljer med dødsårsagen.

En kilde i politiet fortæller TMZ, at de blev kaldt ud til en ejendom søndag eftermiddag, og at der ikke er mistanke om, at der er blevet begået en forbrydelse.

Jansen Panettiere er fem år yngre end sin søster og har haft roller i serier som 'Even Stevens', 'Hope and Faith' samt 'The Walking Dead', ligesom han også har lagt stemme til animationsfilm som 'Ice Age: the Meltdown', 'Robots' og 'The X's'.

Sammen med søsteren Hayden spillede Jansen Panettiere desuden med i Disney Channel-filmen 'Tiger Cruise' fra 2004.