Skuespiller: - Jeg taler med ånder

Vanessa Hudgens fortæller åbent, at hun opdagede, at hun kunne tale med ånder, da hun var otte år gammel

Tænk, hvis du kunne tale med døde mennesker?

Det påstår skuespiller og sanger Vanessa Hudgens, at hun kan.

Da 33-årige Hudgens, kendt fra 'High School Musical', gæstede 'The Kelly Clarkson Show' tirsdag, afslørede hun blandt andet, at hun havde haft en masse oplevelser med åndelige væsner gennem årene og accepteret, at hun både ser og hører ting.

Ifølge People sagde Vanessa:

- Jeg kan huske, at jeg gjorde mig klar til skole, da jeg var otte år gammel, og der var... Du kender godt de der legetøjs ænder, som du trækker i en snor, ikke? Der var en af dem på spisebordet, og da jeg gik, begyndte den bare at gå sammen med mig.

- Jeg lukkede lidt ned i et stykke tid, fordi det er skræmmende. Det ukendte er skræmmende. Men for nylig tænkte jeg: Nej, det her er en gave og noget, som jeg har evnen til at gøre, så jeg vil tage det til mig, fortsatte skuespillerinden.

Hudgens tilføjede endvidere, at hun bruger en 'ånde-boks' til at analysere radiofrekvenser og skabe kontakt til ånder.

- Noget ved den elektricitet, boksen skaber, tillader ånder at tale gennem det, forklarede hun.

Hudgens opfatter nu sin evne som en gave, men sådan har det ikke altid forholdt sig. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

På spøgelsesjagt

Det er ikke første gang, Hudgens åbner op om sine oplevelser med spøgelser og ånder.

I 2012 sagde hun ligeledes til People, at hun fik besøg af en overjordisk tilstedeværelse - noget hun kunne forklare som et spøgelse - mens hun filmede 'Journey 2: The Mysterious Island' i North Wilmington, North Carolina.

Skuespillerinden mindedes at have hørt fodtrin, mens hun boede i et gammelt hus på lokationen, men fandt aldrig ud af, hvor lydene kom fra. Efterfølgende opdagede Hudgens, at North Wilmington er 'et af de ældste, mest hjemsøgte steder i Nordamerika'.

- Jeg jagtede spøgelset i cirka ti minutter, og så blev det for vildt, og jeg gik bare, sagde hun dengang til mediet og tilføjede, at selvom hun var bange for at møde spøgelset, forsøgte hun at finde en mening med det.