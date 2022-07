Skuespiller Joe Turkel er død

Joe Turkel, der blandt andet var kendt for sin rolle i filmen 'The Shining', er sovet stille ind. Han blev 94 år

En trist nyhed har ramt den amerikanske filmverden.

For Joe Turkel, der spillede bartenderen Lloyd i gyserfilmen 'The Shining', er død. Skuespilleren blev 94 år gammel.

Det skriver flere medier, heriblandt amerikanske Deadline.

Familien til den amerikanske skuespiller har bekræftet døden, og de fortæller til mediet, at Joe Turkel fik en fredelig død på hospitalet, hvor hans sønner Craig og Robert var ved skuespillerens side.

Joe Turkel som bartender i filmen 'The Shining'. Foto: Warner Brothers/Getty Images

Mediet har i skrivende stund ikke berettet, hvad dødsårsagen er.

Udover 'The Shining' blev Joe Turkel også kendt for sin rolle i filmen 'Blade Runner', hvor han spillede Dr. Eldon Tyrell - skaberen af kunstige mennesker.

Deadline skriver, at Joe Turkel kort før sin død skrev en erindringsbog ved navn 'T he Misery of Success', som hans familie planlægger at udgive i slutningen af året.

Den amerikanske skuespiller efterlader sig to sønner og broderen, Harold.