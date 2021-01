Skuespiller Mira Furlan er død

Mira Furlan er død i en alder af 65 år.

Dødsfaldet blev torsdag aften offentliggjort på skuespillerens sociale medier, hvor det fremgår, at hun døde 20. januar. Her fremgår det dog ikke, hvad årsagen til dødsfaldet var.

'Jeg kigger på stjernerne. Det er en klar nat, og Mælkevejen virker så tæt på. Der skal jeg snart hen,' starter hun opslaget på de sociale medier, hvor hun også henviser til sin rolle i 'Babylon 5' og skriver, at hun ikke er bange.

'Indtil da, lad mig lukke mine øjne og fornemme skønheden omkring mig. Og tage en indånding under den mørke himmel fyldt med stjerner. Ånd ind. Ånd ud. Det er alt,' slutter hun.

Skrantende helbred

Mira Furlan er bedst kendt for sine roller i serierne 'Babylon 5', hvor hun spillede Delenn, og 'Lost', hvor hun spillede Danielle Rousseau. Derudover har hun også roller i serier som 'NCIS' og 'Law & Order: LA' på cv'et sammen med en række film og serier i hjemlandet Kroatien.

Joe Straczynski, der står bag 'Babylon 5', har også delt nyheden på Twitter, hvor han hylder skuespilleren. Her skriver han også, at dødsfaldet ikke kommer helt bag på folk tæt på hende.

'Vi har i noget tid vidst, at Miras helbred skrantede. Jeg er ikke sikker på, at dette er det rette sted eller tidspunkt at tale om, hvor tilfældigt det, der skete, var. Og vi har alle frygtet denne dag. Vi blev ved med at håbe på, at hun ville få det bedre,' skriver han blandt andet.

Sådan skulle det dog ikke gå, og 20. januar trak hun vejret for sidste gang.

Mira Furlan efterlader sig sin mand. Parret har sammen en voksen søn.