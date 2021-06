Skuespiller Ned Beatty er død

Ned Beatty er død, 83 år gammel.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt CNN og Deadline.

Skuespilleren sov ind søndag morgen, hvor han var omgivet af familie og sine nære, fortæller hans manager, Deborah Miller. Dødsårsagen oplyses blot som 'naturlige årsager'.

- Ned var et ikonisk, legendarisk talent, ligesom han var en god ven, og han vil blive savnet af os alle, siger manageren til Deadline.

Ned Beatty blev særligt kendt i 70'erne, hvor han var med i filmen 'Network', som sikrede ham en Oscar-nominering for bedste mandlige birolle.

Han fik sin film-debut i den anmelderroste 'Deliverance' fra 1972, og han spillede med i en lang række film i årene efter, heriblandt 'Superman'.

I 1991 blev han igen prisnomineret, denne gang til en Golden Globe for sin rolle i filmen 'Hear my song'.

Mod slutningen af sin aktive karriere blev Ned Beatty stemmeskuespiller i 'Toy Story 3', hvor han lagde stemme til bjørnen Lotso, som var filmens skurk. Den rolle sikrede ham en række priser.

Ned Beatty afgik ved døden søndag morgen omgivet af familie. Foto: Shutterstock

Mindes af kendte

Efter nyheden om Ned Beattys død, bliver skuespilleren mindet på sociale medier.

Her skriver blandt andre komikeren Patton Oswaldt om de mange roller, han vil huske Ned Beatty for, mens en anden komiker, Marc Maron, kalder skuespilleren for 'en af de bedste nogensinde'.