Skuespiller Pat Carroll er død

Pat Carroll, der blandt andet var kendt for at lægge stemme til den fiktive skurkinde 'Ursula' i den engelsktalende udgave af Disney-filmen 'Den lille havfrue', er død. Hun blev 95 år.

Det skriver flere medier, heriblandt Deadline og TMZ.

Ifølge medierne døde Pat Carroll i sit hjem i den amerikanske delstat Massachusetts lørdag, mens hun kom sig efter lungbetændelse.

Det er den amerikanske skuespillers datter Kerry Karsian, der har bekræftet dødsfaldet.

Grammy-vinder

Inden Pat Carroll lagde stemme til 'Den lille havfrue' i 1989, havde hun optrådt i stribevis af shows.

Der var tale om blandt andet 'The Danny Thomas Show', 'The Mickey Rooney Show', 'The Red Skelton Hour', 'Getting Together', 'Busting Loose', 'Galaxy High School', 'Too Close for Comfort', 'Foofur' og 'She's the Sheriff'.

Tilbage i 1957 vandt Pat Carroll en Emmy-pris for sin rolle i tv-programmet 'Caesar’s Hour', og i 1981 blev den amerikanske skuespiller tildelt en Grammy-pris for sit arbejde i showet 'Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein'.

Pat Carroll efterlader sig sine børn Tara Karsian, Sean Karsian og Kerry Karsian.