Skuespiller råber om hjælp

Skuespilleren Mackenzie Crook, der er kendt for blandt andet 'Pirates of the Carribean' og den engelske version af 'The Office', har i en appel til offentligheden bedt om hjælp til at finde sin svigerinde, Laurel Aldridge.

Lauren Aldridge er 62 år gammel og gennemgår i øjeblikket behandling med kemoterapi.

- Det er utroligt hårdt. Hun er i en meget sårbar position i øjeblikket, fortalte han på den lokale radiokanal BBC Radio Sussex og fortsatte:

- Hun gik glip af en kemoterapi-session i tirsdags, så vi er virkelig bekymrede for hende.

Mackenzie Crook opfordrer lokalbefolkningen til at tjekke deres haver, skraldespande og garager.

Laurel Aldridge er ikke blevet set siden tirsdag.

Skuespilleren fortæller, at hun er en 'vidunderlig mor' og 'normalt er meget glad.'

