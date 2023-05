Skuespiller Ray Stevenson er død

Filmstjerne Ray Stevenson er død.

Det skriver Variety, som har fået den triste bekræftet af skuespillerens manager. Han blev 58 år.

Ifølge det italienske medie la Repubblica var Stevenson i gang med optagelser til en film på den italienske ø Ischia. Skuespillerens talsperson melder dog intet om årsagen til hans død, blot tre dage før han ville være fyldt 59 år.

Ray Stevenson er kendt fra roller i film som 'Punisher: War Zone', 'King Arthur', 'Divergent'-filmene og 'Thor'-filmene.

Tidligere på året blev det desuden meddelt, at han skulle overtage Kevin Spaceys rolle i det historiske drama '1242: Gateway to the West'.

Han begyndte sin karriere i begyndelsen af 90'erne, og den første store rolle blev i 1998, hvor han spillede over for Helena Bonham Carter og Kenneth Branagh i 'The Theory of Flight'.

