Skuespiller Romy Walthall død som 57-årig

Den kendte skuespiller Romy Walthall er død.

'Face/Off'-skuespilleren er død efter et pludseligt hjerteanfald.

Det skriver Variety, der har fået dødsfaldet bekræftet af skuespillerens søn Morgan Krantz.

Romy Walthall startede sin karriere som model i 1980'erne og rykkede siden ind i filmbranchen.

Hun fik sin første store rolle i 'Thief of hearts'.

Hyldes af datteren

Den 57-årige var dog mest kendt fra 'Face/Off' og 'The House of Usher'.

Datteren Isabella Israel har skrevet en hilsen til sin nu afdøde mor på det sociale medie Instagram.

'Der kommer ikke til at være nogle ord, der helt kan beskrive min mor. Du skulle nok have været der for helt at forstå det. Hun var alt på en gang. Hun var min første kærlighed. Den smukkeste kvinder, jeg har set, og hun var sjov, lys og mørk. Hun havde en magi, som man bare skulle opleve'.