Efter længere tids lungesygdom er den amerikanske skuespiller Ron Cephas Jones død.

Det skriver Variety, som har fået dødsfaldet bekræftet af stjernens talsperson.

'Den elskede og prisvindende skuespiller Ron Cephas Jones er død i en alder af 66 år efter længerevarende lungeproblemer. Gennem hans karriere har alle, som har været heldige at kende ham, mærket hans varme, skønhed, generøsitet, venlighed og hjertevarme', lyder det i en pressemeddelelse fra talspersonen ifølge mediet.

Forkert vinder

Ron Cephas Jones var især kendt for rollen som William Hill i tv-serien 'This is Us'. Rollen sikrede ham to Emmy-priser i henholdsvis 2018 og 2020.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Ron Cephas Jones blev fire gange nomineret til en Emmy. To gange vandt han prisen. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

I 2020 blev Emmy-uddelingen afholdt virtuelt på grund af coronanedlukningen, og her skete det, der bare ikke måtte ske.

Annonce:

Under uddelingen blev den amerikanske skuespiller Jason Bateman kåret som vinder i kategorien bedste gæsteskuespiller for sin optræden i 'The Outsider', selvom der på skærmen stod, at vinderen var Ron Cephas Jones.

Det skabte stor forvirring, og efter en reklamepause blev det konstateret, at der var begået en fejl.

'Vi beklager. Der er blevet udråbt en forkert vinder. Vi er i gang med at rette det', stod der efterfølgende på skærmen, og Ron Cephas Jones kunne nu endelig tage imod sin statuette.

Hans cv tæller desuden serier som 'Truth be Told' og 'Law & Order: Organized Crime' samt film som 'Dog Days' og 'Dolemite is My Name'.

Ron Cephas Jones efterlader sig sin datter, Jasmine Cephas Jones, der ligesom sin far er skuespiller.