Skuespiller springer ud

Han slog igennem i kult-filmene om 'Harold and Kumar', og senere blev han ansat i Barack Obamas administration.

Succes er et af de ord, som kendetegner den 44-årige skuespiller Kal Penn, og i en ny selvbiografi afslører den ellers udadvendte skuespiller, at kærligheden også kører på skinner.

I bogen fortæller han for første gang offentligt, at han de sidste 11 år har været kærester med en mand, og at han og partneren, Josh, nu skal giftes.

Det skriver People.

De nærmeste holder tæt

I bogen 'You Can't Be Serious', fortæller skuespilleren, som også har været med i Netflix-serien 'Designated Survivor', hvorfor han nu har valgt at fortælle om sin seksualitet.

- Jeg har altid været åben over for mennesker, jeg har mødt på min vej, men min partner Josh, mine forældre og min bror - de fire mennesker jeg har allertættest, holder ikke af opmærksomheden.

- Men det var vigtigt for mig at gøre historien autentisk på en måde, som giver læseren følelsen af at komme tæt på mig, siger Penn til People.

Mødtes over øl og racerløb

De to mødte hinanden, da Penn arbejdede for Barack Obama i Washington, og daten var lidt mere afslappet, end Penn havde forestillet sig i første omgang.

- Jeg havde en enkelt fridag, og den her fyr ankom med 18 øl, tog fjernbetjeningen og skiftede til NASCAR. Få måneder efter ser vi løbet hver søndag sammen. Jeg tænkte 'hvad sker der?', siger Penn til People.

Udover rollen som den stenede Kumar i de succesfulde 'Harold and Kumar'-film har han også medvirket i 'How I Met Your Mother', 'House' og 'Battle Creek'.