Skuespilleren Jean-Paul Belmondo er død

Den franske skuespiller Jean-Paul Belmondo er død.

Det oplyser hans advokat til nyhedsbureauet AFP.

Skuespilleren, der var en af de største franske filmstjerner i 60'erne, er kendt for roller i film som 'Breathless' og 'That Man from Rio'.

Inden han blev skuespiller, havde han en kort karriere som bokser fra 1949-1950. I 1953 havde han sin debut som skuespiller på teaterscenen i Paris, mens hans karriere som filmskuespiller begyndte i 1956 med kortfilmen 'Moliere'.

Derefter tog det fart, og Belmondo blev i 60'erne internationalt kendt som ansigtet på New Wave-filmene i Frankrig.

Siden har han blandt andet modtaget en César for bedste mandlige hovedrolle, ligesom Los Angeles Film Critics Association Awards i 2010 tildelte skuespilleren en ærespris for hans karriere.

Jean-Paul Belmondo var fra 1952 til 1968 gift med skuespiller Élodie Constantin. Fra 2002 til 2008 var han gift med danser Natty Tardivel. Han havde desuden flere forhold til prominente berømtheder, blandt andre skuespiller Ursula Andress fra 1965 til 1972.

Han efterlader sig fire børn.