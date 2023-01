Skuespillerinde åbner op om spiseforstyrrelse

Skuespillerinden Camila Mendes landede den store rolle som Veronica Lodge i hit-serien 'Riverdale', men da hun så sig selv på tv, var alt ikke, som hun ønskede.

Det fortæller hun om i podcasten 'Going Mental With Eileen Kelly', ifølge US Magazine.

Den 28-årige 'Riverdale'-stjerne fortæller, at når hun så sig selv på skærmen, var hun ikke være tilfreds med, hvordan hun så ud, og det gjorde hende meget usikker, og det fik derfor hendes spiseforstyrrelse til at blomstre.

- Jeg havde en (spiseforstyrrelse red.) på forskellige tidspunkter i mit liv. En lille smule i gymnasiet mod slutningen af senioråret, og så kom det tilbage på college. Og så kom det tilbage i sæson 1 af Riverdale, siger hun i podcasten og fortsætter:

- Og det var sådan set fordi, når du er i de tidlige 20'ere, svinger din krop. Min krop var ikke færdig med at udvikle sig. Og jeg kiggede på mig selv, og skilte mig ad. Min mave, mine arme, min hage – hvad som helst – ville jeg blive besat af.

Videre fortæller hun, at det virkelig gjorde det svært for hende at arbejde, fordi hun havde svært ved at være autentisk, når hun hele tiden tænkte over, hvordan hun så ud.

Hun fortæller også i podcasten, at hun havde rigtig svært ved at spise kulhydrater, og det endte med, at hun i perioder tvangsoverspiste og efterfølgende kastede op.

Camila Mendes fik dog en hjælp fra en ernæringsekspert, som gjorde, at hun fik lettere ved at spise kulhydrater og især brød igen.

Det er ikke første gang, Camila Mendes står frem med detaljer fra hendes liv, om når det har været svært. i 2019 fortalte hun åbent om et overgreb, hun blev udsat for som helt ung. Læs mere om det her: Kendt skuespiller står frem: Jeg blev bedøvet og misbrugt

