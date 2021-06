Skuespillerinde fortryder sexkult

I 2018 blev Allison Mack arresteret for sexhandel og tvangsarbejde, og har senere erklæret sig skyldig i anklagerne om, at hun har manipuleret kvinder til at blive sexslaver for Nxivm-kultleder, Keith Raniere.

Forud for sin domsafsigelse har skuespillerinden Allison Mack i et brev til retten undskyldt for sin involvering i sexkulten.

Det skriver flere internationale medier, blandet andet Variety.

Her kalder den 38-årige skuespiller sin hengivenhed til sexkultens leder, for den største fejl, hun nogensinde har begået.

'Jeg undskylder overfor dem, som jeg har ført ind i Nxivm. Jeg er ked af, at jeg nogensinde udsatte jer for det ondskabsfulde og følelsesmæssige misbrug af den forskruede mand', skriver Allison Mack i brevet.

Domafsigelsen forventes at blive 30. juni.

Manipuleret til sex

Den tidligere 'Smallville'-skuespiller fungerede som et af de øverste medlemmer i sexkulten, hvor kvinder blandet andet blev brændemærket med lederens initialer og tvunget til at have sex med ham.

Nu undskylder Allison Mach overfor sine venner og familie.

'Jeg skubbede jer væk, da i forsøgte at redde mit liv. Jeg løj for jer om og om igen i forsøget på at beskytte den løgn, jeg var så forpligtet til at tro på', skriver hun.

Kultens leder Keith Raniere blev sidste år idømt 120 års fængsel efter at være blevet kendt skyldig i syv anklager.

Du kan læse mere om Nxivm-kultlederen her.