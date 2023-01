Skuespillerinde i shitstorm efter Dubai-tur

'At promovere et hotel i et land, hvor det er ulovligt at være homoseksuel, er et interessant valg for en homoseksuel kvinde som dig selv, Rebel'.

Sådan lyder bare en af de hundredvis af kommentarer på en Instagram-video, Rebel Wilson har delt fra sin nylige tur til Dubai.

Skuespillerindens følgere er noget forargede over, at hun sammen med sin kæreste, Ramona Agruma, er taget til ørkenstaten, hvor det ellers er ulovligt at fremtræde som homoseksuel.

'Er du ikke medlem af LGBTQ+-fællesskabet? Hykleriet i det hele', skriver en følger eksempelvis, og mange andre stemmer i med samme budskab under videoen fra turen, der blandt andet viser parret, som holder i hånd og krammer.

Rebel Wilson var i Dubai til åbningen af det nye hotel 'Atlantis, The Royal', og hun var ikke den eneste kendis der var inviteret.

Sælger integritet for penge

Beyoncé gav ifølge flere medier sin første fulde koncert i mere end fire år, og også det har skabt negativ opmærksomhed på superstjernens Instagram-profil.

'Dårligt valg at sælge din integritet for penge,' skriver en bruger eksempelvis.

'Hvorfor tog du til det land for at synge? For penge ? Du går ikke glip af det tror jeg? I dette land mishandler de sorte mennesker og LGBTQ+-personer. Meget skuffet', skriver en anden skuffet fan og tusindvis af andre stemmer i.

Beyoncé på scenen i Dubai. Foto: Getty Images

Der er dog flere, som på eksempelvis Twitter forsvarer sangerinden.

'At Beyoncé, der optræder i Dubai, skulle betyde, at hun er anti-lgbt??? Så betyder det, at alle, der optræder i USA, er tilhængere af våbenvold, hvis vi bruger den samme logik. I er dumme, jeg sværger', skriver en, der ikke synes, at narrativet om at Beyoncé støtter Dubai's værdier er sande.

