Skuespillerinde knust: Søn er død

Den amerikanske skuespillerinde gennemgår i øjeblikket enhver forældres mareridt: Hendes 26-årige søn, Ian Alexaner Jr., har begået selvmord.

Det bekræfter Regina King i en pressemeddelelse til magasinet People.

'Vores familie er intet mindre end knust over tabet af Ian. Han er så skinnende et lys, der bekymrede sig så meget over andres lykke og velbefindende. Vores familie beder om, at I vil respektere vores privatliv i denne svære tid,' lyder det i meddelelsen.

Ifølge TMZ, der har fået det bekræftet af de amerikanske myndigheder, skulle selvmordet angiveligt have fundet sted på hans fødselsdag onsdag.

Hollywood rystet

Ian var 51-årige Kings eneste barn, som skuespillerinden fik sammen med sin eksmand, pladeproducer Ian Alexander Sr., 65.

Siden nyheden om Ians død blev offentliggjort, er det strømmet ind med både kondolencer og søde beskeder til familien.

'Jeg sender min oprigtige og dybeste medfølelse til Regina King og hendes familie,' skrev 'Real Housewifes og Atlanta'-deltager, Cynthia Bailey, til et billede af Regina og sønnen på en rød løber.

Mor og søn på den røde løber ved Emmy Awards i 2015. Foto: Arnold Turner/Ritzau Scanpix

Skuespiller og komiker Josh Gad er blandt andre også gået til tasterne i forbindelse med dødsfaldet.

'Min kærlighed, mine bønner, mine tanker, mit alt går ud til Regina King og hendes familie i aften. Mit hjerte er knust. Sender dig intet andet end lys,' skriver Josh Gad på Twitter.

Ubetinget kærlighed

Den nu afdøde Ian Alexander Jr. fulgte i sin fars musikalske fodspor og var dj.

I kølvandet på skilsmissen med hans far i 2007 efter ni års ægteskab, indrømmede Regina King, at det ikke altid var lige let at være alenemor, men at intet var stærkere end hendes kærlighed til sin søn.

'Du ved ikke, hvad ubetinget kærlighed er. Du kan sige, at du ved alt om det, men hvis du ikke har et barn, ved du ikke, hvad det betyder. Når du oplever det, er det det mest tilfredsstillende nogensinde,' har den sørgende mor tidligere udtalt til People.

Mor og søn har sågar matchende tatoveringer, hvor der står ubetinget kærlighed på Ians skulder og Reginas arm.