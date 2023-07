Skuespillerne i Hollywood går i strejke

Titusindvis af Hollywood-skuespillere går i strejke. Det oplyser deres fagforening, SAG-AFTRA, torsdag aften dansk tid.

Det vil i realiteten lamme filmindustrien i Los Angeles.

Det stod klart efter et møde i fagforeningens bestyrelse. Her var et enstemmigt ja til at nedlægge arbejdet.

Strejken vil blive indledt fra midnat, oplyste SAG-AFTRA's hovedforhandler, Duncan Crabtree, ifølge Los Angeles Times. Det vil sige klokken 09.00 fredag formiddag dansk tid.

Det er den første store konflikt i Hollywood siden 1960. Titusinder af skuespillere vil tage del i strejken.

I forvejen er filmbranchens manuskriptforfattere gået i strejke. Det er første gang i 63 år, at der strejkes i samlet flok.

De to organisationer mener, at aflønningen er blevet al for usikker i branchen. Og at der ikke er klare aftaler om, hvordan deres medlemmer skal kompenseres i en tid, hvor streaming er blevet det store nye.

Strejken er en realitet, efter forhandlingerne mellem skuespillernes fagforening og de store filmstudier endte resultatløse om en ny film- og tv-kontrakt.

Det hjalp ikke, at man i sidste øjeblik forsøgte at få en føderal mægler til at tale med parterne.

Disneys topchef, Bob Iger, mener ikke, at skuespillerne og manuskriptforfatterne har været 'realistiske' i deres krav til en ny kontrakt.

Han henviser til de vanskeligheder, som branchen har måttet håndtere under coronapandemien og under de opbrud, der er i medielandskabet.

Manuskriptforfatterne indledte deres strejke 2. maj.

Fagforeningen SAG-AFTRA repræsenterer 160.000 skuespillere. Det er lige fra de største stjerner til ukendte statister.

Skuespillerne har forhandlet med nogle af de største medie- og underholdningsselskaber i verden. Heriblandt Netflix, Amazon, Disney og Apple.

Formanden for SAG-AFTRA, Fran Drescher, kalder modpartens svar på fagforeningens forslag både 'fornærmende og respektløse'.

Underholdningsselskaberne organisation, AMPTP, har ifølge Reuters sagt, at den er 'dybt skuffet over, at SAG-AFTRA har besluttet at forlade forhandlingerne'.

Den siger, at skuespillerne har fået tilbud om lønstigninger. Men også beskyttelse mod digitale gengivelser skabt af kunstig intelligens.