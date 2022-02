Skuffer sine fans: Maner rygter i jorden

Det er ikke mere end to uger siden, Adele dukkede op til årets Brit Awards i London med en prangende diamantring på ringfingeren, som antændte vilde spekulationer hos fans og presse: Var sangerinden blevet forlovet med kæresten Rich Paul?

Disse spekulationer fik hurtigt ben at gå på, især fordi Adele også bar ringen få dage senere til 'The Graham Norton Show'.

Her måtte hun dog desværre meddele pressen, at spekulationerne ikke havde sandhed i sig.

Det skriver Daily Mail.

- Hvis jeg var forlovet, ville jeg så fortælle, at jeg ikke var det?, lyder pointen fra den populære sangerinde, da pressen spørger til sagen.

Da hun søndag aften deltog ved det såkaldte 2022 NBA All-Star Game med kæresten, havde hun skiftet den store diamantring ud med en mere diskret - og næsten usynlig - ring.

Og med dét blev de vilde spekulationer lagt ned til både pressens og Adeles fans' skuffelse.

Meget privat

Adele og sportsagenten Rich Paul annoncerede tilbage i foråret 2021, at de to kendisser nu danner par, men helt fra begyndelsen har parret valgt at holde forholdet meget privat, hvilket bidrager til at pirre nysgerrigheden særligt hos popstjernens trofaste fanbase.

Stilhed om privatlivets skaber nemlig ofte plads til en masse spekulationer - især i Los Angeles, hvor Adele bor til daglig.

Inden rygterne om parrets forlovelse har Adele også måttet mane et andet rygte til jorden, nemlig at parret skulle være gået fra hinanden.

Selvom rygterne om forlovelsen er gået i sig selv for en tid, bliver det formentlig ikke sidste gang, at der bliver spekuleret i sangerindens kærlighedsliv.