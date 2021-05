Skuffet: Sønnen vil hellere være Superman

Umiddelbart er den australske skuespiller Chris Hemsworth nok mest kendt for sin rolle som den nordiske gud Thor i 'Avenger'-serien.

I rollen som den stærke gud er han strøget lige ind i hjerterne på mange verden over, men der er én, som mangler lidt mere overtalelse end de fleste.

Det er Chris Hemsworths egen søn, som ikke er hundrede procent solgt. Han foretrækker nemlig - til sin fars store skuffelse - en helt anden superhelt.

'Far, jeg vil være Superman'

Sådan joker den 37-årige stjerne i et opslag på sin Instagram-profil, hvor han til et billede af sig selv og sin søn skriver:

'Mens jeg holder min lille fyr i hånden, stiller jeg ham det klassiske spørgsmål: Hvad vil du gerne være, når du bliver voksen?'

Og det er jo i sig selv et helt almindeligt spørgsmål, derfor er det også kun svaret, som forarger den australske stjerne.

Sønnen, som har en postkasserød kappe på, svarer til sin fars store skuffelse:

'Far, jeg vil være Superman'.

Og endnu engang viser den midterste Hemsworth-bror sig fra sin humoristiske side, da han joker:

'Heldigvis har jeg to andre børn.'

Og det er flere fans og Chris Hemsworth kendte kollegaer faldet i svime over.

Jason Momoa skriver blandt en masse smileys: 'Ja, ulven ville gerne være Batman'.

Men der er en anden detalje på billedet, som i kommentarerne er umulig at overse.

Thor bliver beskyldt for at have glemt at træne ben, og det er derfor Chris Hemsworths søn har ser op til Superman.

'Det er sikkert fordi, Superman ikke har skippet 'leg day', joker flere.

Chris Hemsworth har siden 2010 været gift med Elsa Patky. Sammen har de tvillingerne Sasha og Tristan på syv år og India Rose på ni år.