Skulle søge hjælp hos Springsteen: - Han er ødelagt

Barack Obama var ifølge Michelle Obama så ødelagt, at han blev nødt til at besøge Bruce Springsteen for at indse det

Bruce Springsteen og Barack Obama er blevet noget af et makkerpar, de har netop udgivet en bog og har i længere tid haft en podcast sammen.

Begyndelsen på deres venskab skyldes dog stærke opfordringer fra den tidligere amerikanske præsidents kone.

Det fortæller det umage par i et interview med den amerikanske tv-station CBS.

Michelle Obama skulle være en stor beundrer af Bruce Springsteens selvindsigt, og den kunne hendes mand i den grad lade sig inspirere af.

- Hun siger, 'du ved, han forstår alle sine fejl og mangler som mand, og du ser ikke ud til at forstå akkurat, hvor ødelagt du er'.

Sådan genfortæller Barack Obama sin hustrus dom over hans tilstand.

Barack Obama har tidligere hædret Bruce Springsteen med en frihedsmedalje, da han var præsident. Foto: Nicholas Kamm/AFP/Ritzau Scanpix

Troede det var forkert nummer

Det var dog bestemt ikke en tanke, der havde strejfet Bruce Springsteen, og han fortæller, at han var helt sikker på, at Obama havde fået forkert nummer, da han modtog opkaldet fra den tidligere præsident.

Han husker stadig sit svar.

- Jeg er en guitar-spillende mand med en highschool-eksamen fra New Jersey. Og du vil have mig til at lave hvad? spurgte den overraskede Springsteen.

De to har derefter brugt nogle dage på at lære hinanden at kende for alvor i romantiske omgivelser på sangerens farm i New Jersey. Det fremgår ikke af interviewet, om Barack Obama er blevet mindre ødelagt efter at have søgt hjælp hos Bruce Springsteen.

Springsteen og Obama var produktive under deres møde, hvor deres samtaler fik dannet grundlaget for podcasten såvel som deres nye bog, hvor de beskriver hver deres opfattelse af at være en 'outsider' i USA.