Skyldig: Britneys eksmand erkender stalking

2021 sluttede skidt for Jason Alexander, 40, og 2022 er ikke startet meget bedre for manden, der i offentligheden bedst er kendt for det 55 timer lange ægteskab med Britney Spears.

30. december sidste år blev han ifølge TMZ anholdt og ført til Williamson County Jail i Tennessee. Her blev han sigtet for grov stalking og for at forbryde sig mod et polititilhold.

Distriktsanklager Kim Helper fortæller til mediet, at Jason Alexander 4. januar erklærede sig skyldig i stalking. Derfor blev han idømt en prøvetid på 11 måneder og 29 dage, hvor han altså ikke må begå ny kriminalitet. Derudover skal han gennemgå en mentalundersøgelse og flere stikprøver for narkotika i perioden.

Desuden må han ikke have nogen form for kontakt med det kvindelige offer, som det ikke står klart for offentligheden, hvordan han kender.

Det er langt fra første gang, at Jason Alexander er i problemer med loven. Blandt andet blev han for et år siden anholdt for at køre bil i påvirket tilstand samt en række narkotika-relaterede lovovertrædelser.

Kort ægteskab

Jason Alexander og nu 40-årige Britney Spears er barndomsvenner, og så kunne de i en meget kort periode kalde sig ægtefolk.

I januar 2004 giftede de sig nemlig i Las Vegas, Nevada, men ægteskabet blev 55 timer senere annulleret.

I 2020 deltog Jason Alexander i en række 'Free Britney'-demonstrationer og gjorde det klart, at han gerne ville have et forhold til hende igen. Ifølge ham blev det dog stoppet af det formynderskab, popstjernen indtil for nylig har været sat under.

- Jeg ville elske at være en del af Britneys liv på en eller anden måde, men det her formynderskab forhindrer, at det kan ske. Vi fik aldrig en chance fra starten. Hvis der stadig er følelser, så kan vi se, hvor det hele fører os hen, sagde han.

Britney Spears er lykkelig for igen at være fri af sin fars kontrol. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Efterfølgende er formynderskabet blevet stoppet, og Britney Spears er fri igen. Det har hun flere gange for nylig fejret ved at smide tøjet, hvilket du kan læse mere om her.

Britney Spears har siden 2016 været kærester med den 12 år yngre Sam Asghari, som sidste år gik på knæ for hende.

Ekstra Bladet har skrevet om Britney Spears' forvandling fra popprinsesse til umyndiggørelse, som du kan læse her.