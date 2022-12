Skyldig i hvidvaskning og bedrageri: Kræver ti års fængsel

Justitsministeriet ønsker, at Jen Shah bliver buret inde i ti år for sine kriminelle handlinger

Realitystjernen Jen Shah, der er kendt fra det amerikanske realityprogram 'Real Housewives of Salt Lake City', kan muligvis se frem til en lang fængselsstraf.

Justitsministeriet i USA har nemlig anmodet om, at den 46-årige tv-personlighed får en dom på ti års fængsel. Det skriver flere medier, heriblandt NBC News.

Jen Shah har været arresteret siden slutningen af marts for hvidvaskning af penge og bedrageri. I sommer erkendte realitystjernen sig skyldig i anklagerne ved en domstol i New York.

6. januar skal Jen Shah stå skoleret i retten, når hendes fremtid skal afgøres. Spørger man det amerikanske justitsministerium, er de altså ikke i tvivl om, hvad dommen skal lyde på.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jen Shah skal inden længe stå skoleret i retten. Foto: Rick Bowmer/Ritzau Scanpix

Telemarketing-virksomheder

Jen Shah blev sammen med sin personlige assistent, Stuart Smith, arresteret og dernæst sigtet for at være involveret i et såkaldt pyramidespil.

Annonce:

Det fremgår af sigtelsen, at stjernen og assistenten havde produceret og solgt såkaldte 'lead lister' over uskyldige personer for at kunne svindle dem. Ifølge People har det stået på siden 2012.

Ifølge sigtelsen har Jen Shah og Stuart Smith delt listerne med de uskyldige ofre med flere telemarketing-virksomheder.

Dernæst har de pågældende virksomheder forsøgt at sælge deres services til personerne på 'lead listerne'.

Og realitystjernen og hendes trofaste assistent havde modtaget en andel af overskuddet, som de har erkendt sig skyldige i.

Griner hele vejen til banken: Så rige er de

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Asbjørn Nielsen og Jeppe Bøg Risager lavede flere ting, der var så vilde, at det blev klippet ud af 'Ex on the beach'. Hør hvilke i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.