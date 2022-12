Skyldig: Rapper skød Megan Thee Stallion i foden

Den amerikanske rapper Tory Lanez er fredag af et nævningeting blevet kendt skyldig i at have skudt Megan Thee Stallion - en anden amerikansk rapper - i foden.

Episoden fandt sted i 2020 i området Hollywood Hills i Los Angeles.

27-årige Megan Thee Stallion fortalte under retssagen, at Lanez havde skudt mod hendes fødder og råbt ad hende, at hun skulle danse, mens hun var på vej ud af en bil, som de begge havde kørt i.

Hun måtte efterfølgende opereres for at få fjernet fragmenter af ammunition i foden.

30-årige Lanez, som havde erklæret sig uskyldig, blev dømt for at have begået et overfald med et semiautomatisk våben samt at have affyret et våben med grov uagtsomhed. Han er også dømt for at opbevaret et ladt og uregistreret våben i et køretøj.

Lanez, hvis rigtige navn er Daystar Peterson, ventes at få sin strafudmåling 27. januar og risikerer op til 22 års fængsel.

Megan Thee Stallion, som har det borgerlige navn Megan Pete, har tidligere forklaret, at skudepisoden fandt sted efter et skænderi.

- Så jeg går ud af bilen, og det hele sker meget hurtigt. Og alt, hvad jeg kan høre er, at den her mand råber, og han siger, 'dans, kælling'. Og jeg tænker bare, 'oh my God', sagde hun til tv-programmet 'CBS Morning'.

- Og så skød han nogle gange, og jeg var så bange.

Tory Lanez blev fængslet umiddelbart efter fredagens retsmøde.

Skyldkendelsen blev nået af et nævningeting på syv kvinder og fem mænd.

Under retssagen forklarede Megan Thee Stallion, at det ikke kun var hende og Lanez i bilen den dag i juli 2020. Også hendes veninde Kelsey Harris samt hendes livvagt var til stede.

I månederne op til episoden havde hun og Lanez udviklet et intimt forhold. Harris hørte for første gang om forholdet mellem Megan Thee Stallion og Lanez den aften.

Da Harris angiveligt havde fået følelser for Lanez, opstod der et skænderi i bilen, hvorefter den amerikanske rapper forlod bilen, og skudepisoden fandt sted.

Megan Thee Stallion, som kun havde bikini på, har forklaret, at hun blødende fra begge fødder kom tilbage til bilen. Her undskyldte Lanez og tilbød hende 'en million dollar', hvis ikke hun sagde noget, forklarede hun.

Anklager Kathy Ta har i retten forklaret, at skænderiet kulminerede, da Megan Thee Stallion udtrykte ringeagt for Lanez' musikalske karriere.

Derimod mener George Mgdesyan, som er advokat for Lanez, at efterforskningen har været mislykket. Han har påstået, at Harris 'skød sin ven', og at de to kvinder også var i slåskamp.