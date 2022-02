Slående lighed: Nu ses han med Kims look-a-like

Der er nu gået mere end et år, siden Kim Kardashian søgte om skilsmisse fra sin mand gennem seks år, Kanye West.

Det har dog ikke været helt uden ballade og drama, eftersom at rapperen ikke har været helt enig i hendes beslutning. Dette har ført til, at han i den brede offentlighed har erklæret åben krig mod ekskonen på trods af sit åbenlyse afsavn til hende.

Et giftigt mikstur af ulykkelig kærlighed og bittert had fra Kanye Wests side. Men nu kan det være, rapperen har fundet svaret på sine kvaler. Han har nemlig mødt en ny skønhed, hvilket har vækket opsigt i de amerikanske medier, heriblandt TMZ.

For ligheden er slående. Kvinden, der hedder Chaney Jones, er en tro kopi af Kim Kardashian.

Selvom Kanye West endnu ikke officielt har bekræftet det nye forhold, er parret set sammen i flere sammenhænge, mens kilder bekræfter overfor det amerikanske medie, at de 'hygger sig' sammen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her vises den nye rapperens nye flirt, Chaney Jones. Ligheden mellem hende, og hans ekskone Kim er slående. Foto: Ritzau Scanpix

For besat af sin eks

Det er ikke meget mere end 14 dage, siden skuespillerinden Julia Fox forlod rapperen, efter at have datet ham i to måneder. Det gjorde hun i kølvandet på den krig, Kim Kardashian og Kanye West har ført mod hinanden på sociale medier.

Ye har blandt andet langet ud efter ekskonen og den amerikanske komiker og skuespiller Pete Davidson, som hun begyndte at date tilbage i oktober 2021.

Kort efter de offentlige angreb vendte rapperen dog på en tallerken og deklarerede sit håb om at vende hjem til sin familie og ekskonen. En udmelding, der ikke kom bag på nogen andre end hans daværende kæreste Julia Fox.

Om det har handlet om den hæsblæsende mediestorm, der har raset mellem Kim og Kanye, eller om det handler om Kanyes besættelse af sin ekskone, vides ikke.

Ikke desto mindre gik forholdet mellem rapperen og Julia Fox i stykker lige inden valentinsdag i år.