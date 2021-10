Slået ned af Hollywood-stjerne: Nu er mand selv sigtet

Woody Harrelson slipper for problemer med politiet, efter at han onsdag slog en mand ned. Så heldig er den anden mand dog ikke

En mand bliver sigtet af politiet, efter at han onsdag blev slået ned af Hollywood-stjernen Woody Harrelson.

Det skriver flere medier - heriblandt NBC News.

Episoden fandt sted på toppen af Watergate Hotel i Washington DC, hvor de to mænd endte i et skænderi, da manden, som politiet ikke har offentliggjort navnet på, nægtede at stoppe med at tage billeder af Woody Harrelson og skuespillerens datter.

Ifølge flere vidner var det dog ikke 60-årige Harrelson, der startede slagsmålet.

Den anden mand, der var beruset, gik ifølge vidnerne til angreb på skuespilleren, der havde bedt ham om at stoppe med at tage billeder og slette dem, han allerede havde taget.

Slog i selvforsvar

Woody Harrelson fortalte, at manden havde forsøgt at tage fat om halsen på ham, og at han slog ham ned i selvforsvar.

Den forklaring - og de andre vidneforklaringer - har politiet troet på. Derfor har man valgt ikke at sigte skuespilleren for noget i sagen, lyder det ifølge medierne.

Woody Harrelson har tre døtre, men det vides ikke, hvilken datter han havde med på hotellet.

En talsperson for Watergate Hotel har ifølge NBC News ikke ønsket at kommentere sagen, mens Woody Harrelsons repræsentanter ikke er vendt tilbage på mediets henvendelse.

Woody Harrelson har flere gange selv været i problemer med loven, men det er intet i sammenligning med Hollywood-stjernens far, der var lejemorder. Den historie kan du læse her.