Slår alle rekorder: Tupacs ring solgt

Rapikonet formår stadig at slå rekorder. Nu er Tupacs ring solgt for rekordbeløb

Den afdøde rapper Tupac Shakurs ring slog tirsdag alle rekorder.

Guldringen med rubiner og diamanter blev på en auktion i New York solgt for over en million dollar, svarende til over syv millioner kroner, ifølge CNN.

Den dyre ring markerer sig dermed som den mest værdifulde hiphop-relaterede genstand i historien, oplyser auktionshuset Sothesby's, der står bag handlen.

Den store pengesum kom tilsyneladende også bag på auktionshuset, der havde vurderet den ikoniske rappers ring til mellem 200.000 og 300.000 dollar.

Foto: Ritzau Scanpix

Sidste optræden

Det var Tupac selv, der stod bag smykkets noget voldsomme udtryk, og med til affektionsværdien hører, at rapperen bar ringen ved sin sidste offentlige optræden ved Video Music Awards i 1996.

'Pac & Dada' var indgraveret i ringen som en en reference til hans forlovelse med skuespilleren, modellen og musikproduceren Quincy Jones datter, Kidada Jones.

Efterforskning genåbnet

Tupac Shakur blev myrdet i september 1996, og i sidste uge kom det frem, at politiet i Las Vegas efter et kvart århundrede har afgivet en ransagningskendelse i forbindelse med drabet på rapikonet.

Ifølge CNN foregik ransagningen hos en kvinde ved navn Paula Clemons i Henderson, Nevada. Ifølge mediet er kvinden gift med en mand ved navn Davis, der efter sigende skulle have været vidne til mordet på Tupac tilbage i 1996.

