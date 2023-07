Slår fast: Hertil og ikke længere

Kim Cattrall optræder i en enkelt scene i den kommende sæson af 'And Just Like That...' - men så er det også slut

Fans af 'Sex and the City'-karakteren Samantha Jones kan glæde sig til et gensyn, når den kommende sæson af opfølgeren 'And Just Like That...' inden længe har premiere.

Men så er det også slut.

Det slår skuespiller Kim Cattrall fast i et interview i tv-programmet 'Today' ifølge Page Six.

66-årige Kim Cattrall har tidligere afvist, at hun ville vende retur til universet i rollen som den frigjorte Samantha Jones, men i interviewet forklarer hun, at hun alligevel tog beslutningen om at sige ja til en enkelt scene.

- Jeg havde lyst til at dyppe tæerne i fortiden og have en skøn eftermiddag, siger hun.

Vil aldrig sige farvel

Til spørgsmålet om det er endegyldigt farvel til Samantha Jones, svarer hun ifølge Page Six:

- Jeg går hertil og ikke længere, inden hun tilføjer:

- Jeg tror aldrig, jeg kommer til at sige farvel til Samantha. Hun er som mange af de andre karakterer, jeg har spillet gennem årene. Jeg knytter mig meget til dem følelsesmæssigt og er meget beskyttende over for mine karakterer. Hun har givet mig så meget, og jeg er meget taknemmelig for hende.

Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall og Sarah Jessica Parker var det oprindelige 'Sex and the City'-firkløver. I opfølgeren 'And Just Like That...' mangler Kim Cattrall. Foto: Craig Blankenhorn/Ritzau Scanpix

Åben konflikt

Kim Cattrall har tidligere fortalt, at hun aldrig kommer tilbage til 'Sex and the City'-universet.

- Aldrig. Det bliver et nej fra mig, lød det fra Cattrall, der samtidig kom med en hentydning til, at der var problemer mellem skuespillerne:

- Du lærer forskellige lektier igennem livet, og min lektie har været kun at arbejde med gode mennesker og prøve at have det sjovt.

Samtidig har Kim Cattrall før givet udtryk for, at hun og hovedrolleindehaver Sarah Jessica Parker ikke var på god fod privat.

Sarah Jessica Parker har dog siden afvist, at der skulle være ondt blod imellem hende og Kim Cattrall, ligesom der heller aldrig ifølge Parker har været et decideret opgør mellem de to.

Anden sæson af 'And Just Like That...' får efter planen premiere på streamingtjenesten HBO Max til august.