Slår op efter tre måneder

Barnestjernen JoJo Siwa er blevet single.

I tre måneder har 19-årige JoJo Siwa dannet par med den 22-årige TikTok-influencer Avery Cyrus, men det er altså slut nu.

Det skriver People.

Ifølge mediet annoncerer Siwa i netop en TikTok-video, at hun og Avery Cyrus er gået fra hinanden. Og i kommentarsporet til videoen har Avery Cyrus svaret på hvorfor.

'Vi er nået frem til, at vi har det bedre sammen som venner. Vi er begge så unge og stadig i gang med at finde ud af, hvem vi er', skriver hun.

JoJo Siwa er igen single. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Allerede tilbage i august begyndte fans at spekulere i, om de to mon var blevet kærester. De medvirkede pludselig i videoer på hinandens TikTok-profiler og dukkede tit op i hinandens kommentarspor.

Det var dog først i oktober, at JoJo Siwa og Avery Cyrus bekræftede deres forhold.

Tidligere har JoJo Siwa dannet par af flere omgange med sin barndomsven Kylie Prew. Da de slog op tilbage i november 2021, kunne hun dog fortælle, at de stadig var bedste venner.

JoJo Siwa er danser, sanger og youtuber. Derudover er hun kendt for at have været med i to sæsoner af realityprogrammet 'Dance Moms' med sin mor, Jessalynn Siwa.

Hun har derudover været med i flere Nickelodeon liveproduktioner - blandt andet 'School of Rock' - og senest har hun været dommer i det populære underholdningsprogram 'So You Think You Can Dance'.